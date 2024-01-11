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Крымское информационное агентство

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В Керчи разыскивают похитителя дешевого коньяка

В Керчи разыскивают похитителя дешевого коньяка

Работники одного из керченских магазинов пожаловались в соцсетях на мужчину, похитившего коньяк. Фото: соцсетиПубликацию сопроводили записью с камер наблюдения, а также предложением вернуться и оплатить покупку.

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