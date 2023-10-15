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Axios: США предложат ЕС меры по получению доходов от замороженных активов РФ

Axios: США предложат ЕС меры по получению доходов от замороженных активов РФ

Global Look Press/Keiko Hiromi/AFLO Министр финансов США Джанет Йеллен во время поездки в Люксембург, которая пройдет 16 октября, намерена предложить шаги по получению доходов от замороженных российских активов.

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