Axios: США предложат ЕС меры по получению доходов от замороженных активов РФ

Global Look Press/Keiko Hiromi/AFLO Министр финансов США Джанет Йеллен во время поездки в Люксембург, которая пройдет 16 октября, намерена предложить шаги по получению доходов от замороженных российских активов.
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