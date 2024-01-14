…деревня, куда приезжает на летние каникулы, оказывается на оккупированной территории; для З. Портновой логичен был путь в подполье: она оказывается в недрах организации «Юные мстители», руководит которой Е.
К 80-летию гибели Зины Портновой (1926–1944)
Комментарии
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И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
очередное фентази от создателе молодой гвардии
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11 час.
Тим Греков
от исраилей почему то другого комента и не ждешь
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7 час.
Тим Греков
Вот что написано в Иерусалимском издании Торы: «Тора является основой существования еврейского народа и выражает сущность еврейского образа жизни…» (2, с.7). Это своеобразный «Майн Кампф» иудаизма. Вся идеология иудаизма пронизаны еврейским расизмом, унижением достоинства других народов и других религий
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7 час.
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