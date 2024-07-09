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Баснословная сумма дохода: Россия успешно адаптировалась к санкциям

Баснословная сумма дохода: Россия успешно адаптировалась к санкциям

— 12 предпринимателей получили выплаты на триллион рублей — Компании возобновили выплату дивидендов, поскольку экономика адаптировалась к санкциям Российские магнаты получили миллиарды долларов дивидендов, поскольку их компании возобновили или увеличили выплаты на фоне ослабления экономической неопределенности по поводу спецоперации Кремля на Украине.

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