Reuters: отказ КНР от нефти станет шоком для отрасли из-за отсутствия замены

Global Look Press/Nikolay Gyngazov КНР, крупнейший в мире покупатель сырой нефти, перестанет являться локомотивом роста спроса на транспортное топливо ввиду стремительного перехода китайских жителей на электромобили.
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