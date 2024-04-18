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Любимый Сочи

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Президент Абхазии высказал мнение, что в Сочи больше туристов из-за количества

Президент Абхазии высказал мнение, что в Сочи больше туристов из-за количества отелей Глава республики рассказал, что до 2020 года в республике был всего один отель.

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