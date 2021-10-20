Задолженность по контрактам на сумму свыше 1,4 млрд рублей погашена субъектами ДВФО

По требованию прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе в текущем году перед субъектами предпринимательства погашена задолженность по исполненным контрактам на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей, сообщили ИА MagadanMedia в Управлении Генеральной прокуратры Российской Фендерации по Дальневосточному федеральному округу Прокурорами во всех субъектах Российской Федерации в округе принимались меры по понуждению к оплате заказчиками исполненных государственных и муниципальных контрактов.