В Пермском крае обновили более 60 километров инженерных сетей

В 2024 году в Пермском крае закончили капремонт 60,8 км инженерных сетей. После этого у 7,5 тысячи жителей региона улучшилось качество коммунальных услуг, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
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