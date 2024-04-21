Шор: электоральный блок “Победа” примет участие в выборах в Молдавии осенью

В Москве на съезде политических сил Молдавии бизнесмен Илан Шор сделал важное заявление.Сразу несколько молдавских партий “Шанс” “Возрождение”, “Альтернатива и силы спасения Молдовы”, а также “Виктория” вошли в электоральный блок “Победа”.