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Шор: электоральный блок “Победа” примет участие в выборах в Молдавии осенью

Шор: электоральный блок “Победа” примет участие в выборах в Молдавии осенью

В Москве на съезде политических сил Молдавии бизнесмен Илан Шор сделал важное заявление.Сразу несколько молдавских партий “Шанс” “Возрождение”, “Альтернатива и силы спасения Молдовы”, а также “Виктория” вошли в электоральный блок “Победа”.

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