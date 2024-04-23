«Мама будет свободна», — дочь Лиза с надеждой сообщила о планах Пугачевой

Алла Борисовна очень много отдала своей карьере. Да, профессия возвела её на пьедестал и сделала самой знаменитой, самой востребованной и самой высокооплачиваемой певицей, однако, забрала самый важный и нужный ресурс: время и годы.
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