Представители ГУНК МВД России приняли участие в пресс-конференции по вопросам профилактики вовлечения граждан в незаконный оборот наркотиков

Сегодня в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы «Россия сегодня» в преддверии нового учебного года состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам предупреждения вовлечения граждан, прежде всего подростков и молодежи, в незаконный оборот наркотиков.