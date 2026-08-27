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Происшествия

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Представители ГУНК МВД России приняли участие в пресс-конференции по вопросам профилактики вовлечения граждан в незаконный оборот наркотиков

Сегодня в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы «Россия сегодня» в преддверии нового учебного года состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам предупреждения вовлечения граждан, прежде всего подростков и молодежи, в незаконный оборот наркотиков.

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