Представители ГУНК МВД России приняли участие в пресс-конференции по вопросам профилактики вовлечения граждан в незаконный оборот наркотиков

Сегодня в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы «Россия сегодня» в преддверии нового учебного года состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам предупреждения вовлечения граждан, прежде всего подростков и молодежи, в незаконный оборот наркотиков.
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