Times: Зеленский отказался от отставки Залужного под давлением Запада

Авторитетные силовики один за одним отказывались занять пост действующего командующего ВСУ.Газета Times пишет о том, что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вслед за главой главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым отказались от предложения президента Украины занять пост Валерия Залужного.