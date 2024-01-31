Times: Зеленский отказался от отставки Залужного под давлением Запада

Авторитетные силовики один за одним отказывались занять пост действующего командующего ВСУ.Газета Times пишет о том, что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вслед за главой главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым отказались от предложения президента Украины занять пост Валерия Залужного.
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