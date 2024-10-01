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МИД России: Блокада Финского залива будет расцениваться как нарушение международного морского права

МИД России: Блокада Финского залива будет расцениваться как нарушение международного морского права

Планы Эстонии и Финляндии по ограничению российского судоходства в Финском заливе противоречат международному морскому праву, отметили в МИД России.

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Комментарии
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Александр Бабин
А что в мире ещё остались какие то правила.Англосаксы давно уже забили на все правила-которые им не нравятся.
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22 час.
T
Tigra07
Вот интересно - сколько раз нужно нашим чиновникам получить по лбу (или скорее по заднице), чтобы перестать нести полную чушь по поводу какого-то там &quot;права&quot;? И неужели они до сих пор не поняли, что в современной трактовке &quot;международное&quot; означает &quot;никакое&quot;?
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22 час.

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