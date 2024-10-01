МИД России: Блокада Финского залива будет расцениваться как нарушение международного морского права

А что в мире ещё остались какие то правила.Англосаксы давно уже забили на все правила-которые им не нравятся.

T

Tigra07

Вот интересно - сколько раз нужно нашим чиновникам получить по лбу (или скорее по заднице), чтобы перестать нести полную чушь по поводу какого-то там "права"? И неужели они до сих пор не поняли, что в современной трактовке "международное" означает "никакое"?