Немецкий политик: Германия может сохранить газопровод «Северный поток-2» путём национализации

Властям Германии стоит поспешить и в сотрудничестве с Россией попытаться предотвратить продажу газопровода «Северный поток-2» третьей стороне, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии