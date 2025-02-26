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Военное обозрение

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Немецкий политик: Германия может сохранить газопровод «Северный поток-2» путём национализации

Немецкий политик: Германия может сохранить газопровод «Северный поток-2» путём национализации

Властям Германии стоит поспешить и в сотрудничестве с Россией попытаться предотвратить продажу газопровода «Северный поток-2» третьей стороне, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

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