В Челябинской области вынесли приговор по делу о взрыве на предприятии

В Златоусте вынесен приговор по уголовному делу о несчастном случае на предприятии. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал местного жителя виновным по статье 238 УК РФ (хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).