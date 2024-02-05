В Челябинской области вынесли приговор по делу о взрыве на предприятии

В Златоусте вынесен приговор по уголовному делу о несчастном случае на предприятии. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал местного жителя виновным по статье 238 УК РФ (хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).
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