Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил смолян с Днём весны и труда. Дорогие смоляне! От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда! Этот день – символ весеннего обновления, созидания, надежды и оптимизма.
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