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Хорошёвка

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Новое метро изменит маршруты автобусов — многие пойдут по Шелепихинскому шоссе

Открытие пяти станций Рублево-Архангельской линии метро намечено на 5 сентября. Параллельно с открытием участка «Деловой центр» — «Бульвара Генерала Карбышева» изменятся некоторые автобусные маршруты, «завязанные» на подземку.

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