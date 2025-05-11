Самарские полицейские пришли на помощь женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

5 мая текущего года около 21:00 на проспекте Ленина в Самаре к инспекторам полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре – лейтенанту полиции Олегу Косову и старшему лейтенанту полиции Абаю Максотову – обратился взволнованный мужчина.
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