Самарские полицейские пришли на помощь женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

5 мая текущего года около 21:00 на проспекте Ленина в Самаре к инспекторам полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре – лейтенанту полиции Олегу Косову и старшему лейтенанту полиции Абаю Максотову – обратился взволнованный мужчина.