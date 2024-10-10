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Закон, порядок, государство

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Более 4 тыс. литров немаркированной спиртосодержащей продукции изъяли оперативники в подмосковном Подольске

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г.о. Подольск в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном хранении и сбыте немаркированной спиртосодержащей продукции задержали 52-летнего местного жителя.

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