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Средства ПВО сбили 21 снаряд Vampire и 16 дронов над Белгородской, Курской и Волгоградской областями

Средства ПВО сбили 21 снаряд Vampire и 16 дронов над Белгородской, Курской и Волгоградской областями

ВСУ также ударили по нефтебазе в Ровеньках в ЛНР, погибли три человека, еще восемь раненыСредства противовоздушной обороны уничтожили 21 реактивный снаряд, выпущенный из чешской системы залпового огня Vampire, и девять беспилотников над территорией Белгородской области.

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