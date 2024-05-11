Средства ПВО сбили 21 снаряд Vampire и 16 дронов над Белгородской, Курской и Волгоградской областями

ВСУ также ударили по нефтебазе в Ровеньках в ЛНР, погибли три человека, еще восемь раненыСредства противовоздушной обороны уничтожили 21 реактивный снаряд, выпущенный из чешской системы залпового огня Vampire, и девять беспилотников над территорией Белгородской области.