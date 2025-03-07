Разгадана тайна болезни Бетховена

Ученые выяснили, что здоровье Людвига ван Бетховена могло ухудшиться из-за отравления свинцом. Анализ его волос показал концентрацию металла, значительно превышающую современные нормы, сообщает телеканал ZDF.
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