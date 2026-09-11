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В Петербурге состоится симфоническое Раммштайн шоу

В Петербурге состоится симфоническое Раммштайн шоу

На сцене: симфонический оркестр имени Тилля Линдеманна, рок-группа с безумным балалаечником, оперные вокалисты крупных городских театров, уникальный говорящий мим, дуэт танцоров – и всё это объединено единым театральным действом.

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