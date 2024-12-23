Названы имена двух победителей шоу «Точь-в-точь»

В финале шоу «Точь-в-точь» определились обладатели заветных наград. Оценивали выступления участников Анна Ардова, Александр Малинин, Вадим Галыгин и Леонид Ярмольник, причем итоги озвучивались только в конце вечера/ Первое выступление открыл Сергей Крылов, которого можно было увидеть под маской Сергея Войтенко.