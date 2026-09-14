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Панеш призвал создать цифровую платформу психологической помощи детям

Панеш призвал создать цифровую платформу психологической помощи детям

Заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) выступил с инициативой разработки цифровой платформы для оказания психологической поддержки детям вместо традиционного телефона доверия.

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