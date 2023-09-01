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Где смотреть матч Сборная России — Катара 12 сентября: прямые трансляции, во сколько начало

Где смотреть матч Сборная России — Катара 12 сентября: прямые трансляции, во сколько начало

Сборная Россий по футболу в очередной раз проведет товарищесткие поединки. Определились соперники, олимпийская сборная Египта и национальная сборная Катара.

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