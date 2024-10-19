Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Я твоё, Марусь, меню исключительно ценю…

Я твоё, Марусь, меню исключительно ценю…

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Доброе утро, Империя. Если пану взять фунт Зелен-ушки, поместить её в Бидон, посыпать сверху свежим Рют-те, по-шольц-ить, добавить сушеный Грибаус-кайте, взбить всё это потужным Стар-мером, намазать на Хар-рис, выбросить в мусорное ведро вместе с Харрис - мы получим план победы над ПУТИНЫМ.

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Комментарии
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ТС
Тахир Сукуров
Камалла Харрис мамбуру... Новый гимн
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20 час.
Роман Гришаков
Зря вы так.В США настоящие боевые пидорасы🤣
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11 час.

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