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Татар-информ

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В Набережных Челнах пройдет всероссийский слет производственных студотрядов

В Набережных Челнах пройдет всероссийский слет производственных студотрядов

В Набережных Челнах состоится Всероссийский слет студенческих производственных отрядов. Мероприятие объединит более 100 участников Российских студенческих отрядов, кураторов практики в образовательных организациях и сотрудников промышленных предприятий, трудоустраивающих студотряды.

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