Why Rosemary From Widow's Bay Looks So Familiar

Rosemary might just be the funniest character on Widow's Bay - and that's saying something. But where have you previously seen the actor who plays her?Rosemary might just be the funniest character on Widow's Bay - and that's saying something.
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