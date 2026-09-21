«ЕвроТранс» за 1021 день прошёл путь от IPO до дефолта

Компания привлекла на IPO 13,287 млрд рублей, обещая инвесторам рост и дивиденды, но оказалась в дефолте по облигациям на 27,1 млрд рублей.
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