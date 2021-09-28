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Фигурантам нового дела против ФБК грозит до 15 лет колонии

Сегодня Следственный комитет России возбудил уголовное дело против создателей и участников организации ФБК ("Фонд борьбы с коррупцией"), которая была признана экстремистской и запрещена в России (до этого она также была признана иноагентом).

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