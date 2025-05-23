Ущерб, нанесенный фашистскими оккупантами, в СССР подсчитывали больше года

13 сентября 1945 г. было опубликовано сообщение Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) «О материальном ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками государственным предприятиям и учреждениям, колхозам, общественным организациям и гражданам СССР».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии