Три землетрясения за неделю: почему Пятигорск и Минеральные Воды стали эпицентром сейсмической активности? «Эпицентр находился в 5 км… Землетрясения сотрясают Кавказ: серия подземных толчков тревожит Ставрополье .
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