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«Проиграют все» – киевский политолог о провале закона о мобилизации 

«Проиграют все» – киевский политолог о провале закона о мобилизации 

Если Верховная рада провалит скандальный закон о мобилизации, проиграют даже его противники, поскольку отлов украинцев для мяса на фронт в любом случае не остановится.

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