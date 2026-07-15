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«Амур» заключил пробные контракты с Тимашовым и Мокрушевым

« Амур » заключил пробный контракт с защитником  Николаем Тимашовым . 32-летний хоккеист сыграл в Fonbet Чемпионате КХЛ 463 матча и набрал 86 (26+60) очков.

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