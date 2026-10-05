«Ловушка великой лжи». Зачем премьер Испании Санчес распустил парламент

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о досрочном роспуске генеральных кортесов (парламента страны), после того как его жилищный декрет — экстренный пакет мер, призванный унять волну общественного возмущения в связи с недоступностью жилья, — провалился в конгрессе депутатов.