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Ямальские поисковики ищут семью красноармейца Аркадия Багаева

Ямальские поисковики ищут семью красноармейца Аркадия Багаева

Ямальские поисковики ищут семью участника Великой Отечественной войны Аркадия Николаевича Багаева. Его имя установили во время работ в Старой Руссе Новгородской области, сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников.

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