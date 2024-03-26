Минэнерго РФ может предложить населению принять участие в снижении спроса на электроэнергию: в определенное время отключать бытовые приборы, что должно привести к разгрузке энергосистемы и уменьшению цен, пишет «Коммерсант».
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