«Локомотив» на выезде обыграл московское «Динамо» в КХЛ

Встреча завершилась со счётом 5:2.Встреча завершилась со счётом 5:2.В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались столичное «Динамо» и ярославский «Локомотив».
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