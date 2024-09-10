Курс на упрощение: БПЛА Besomar 3310 БПЛА Besomar 3310Украина пытается разрабатывать и производить беспилотные летательные аппараты различных типов.
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Курс на упрощение: БПЛА Besomar 3310 БПЛА Besomar 3310Украина пытается разрабатывать и производить беспилотные летательные аппараты различных типов.
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