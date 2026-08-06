🔥В Евпатории потушили пожар на седьмом этаже многоэтажки — горел балкон Возгорание произошло на улице Интернациональной.
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🔥В Евпатории потушили пожар на седьмом этаже многоэтажки — горел балкон Возгорание произошло на улице Интернациональной.