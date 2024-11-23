«Бахнем! Обязательно бахнем, и не раз. Весь мир в труху. Но потом...»

Юрий Ильинов

Второй сценарий: «38-я параллель» Второй сценарий представляет собой заморозку конфликта по корейскому сценарию, о чем некоторые аналитики рассуждают еще с лета 2022 года, скорее всего, в первой половине следующего года. Автору этот сценарий представляется более вероятным, чем первый. О том, как будет выглядеть данный сценарий, уже не раз писали западные СМИ и говорили представители Трампа, которые кратко излагали его план: объявление перемирия, создание демилитаризованной зоны, гарантии России, что Украина не вступит в НАТО, а также гарантии безопасности Украине от западных стран. В Москве не раз говорили о том, что готовы к переговорам, исходя из реалий на земле, и готовы выслушать план Трампа, поэтому, теоретически, при наличии политической воли такие переговоры могут состояться. Об этом пишут и западные СМИ. Так, Reuters со ссылкой на свои источники совсем недавно сообщил, что Владимир Путин готов обсуждать мирные соглашения с Трампом без территориальных уступок Украине. «Кремль может потребовать от Украины и других уступок, в том числе согласия Киева на ограничение численности вооружённых сил и обязательство не ограничивать использование русского языка… Возможное прекращение огня может выглядеть как проект соглашения, который был практически одобрен в апреле 2022 года после переговоров в Стамбуле и который Путин публично назвал возможной основой для сделки. Согласно этому проекту, Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на гарантии международной безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и США»,– пишет издание. Reuters отмечает, что Москва в целом может согласиться заморозить конфликт, а точное определение новых границ четырех регионов будет предметом переговоров. Данный сценарий представляется автору вполне реалистичным. Однако возникает вопрос: кто будет контролировать прекращение огня и создание демилитаризованных зон? Недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна в интервью газете Financial Times заявил, что Евросоюзу надо готовиться к отправке войск на Украину для «подкрепления» мирного соглашения, предложенного Дональдом Трампом. Кажется, что данный сценарий представляется фантастическим, поскольку Россия публично не раз давала понять, что присутствие войск НАТО на украинской территории неприемлемо и будет считаться объявлением Альянсом войны России. Однако, на взгляд автора, все далеко не так просто. На данный момент для Москвы главное — добиться невступления Украины в НАТО, а также признания Крыма и новых границ. В этом и заключается цель СВО. И в случае завершения войны нужен будет кто-то, кто гарантировал бы, что военный конфликт вдруг не возобновится из-за провокаций на линии соприкосновения. И гарантировать это могут некие полицейские или миротворческие силы, которые могут быть размещены, скажем, в сотне километров от линии фронта и контролировать вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны. И, теоретически, в случае заключения договоренностей с США и Украиной и получения гарантий безопасности Россия может согласиться на это, особенно если военный контингент будет смешанным и представлен в том числе формально нейтральными странами (Индия, Бразилия и т.д.). Тем более ввод на Украину воинских контингентов других стран будет фактически означать ее раздел на различные зоны контроля. Заключение Существуют ли другие сценарии развития СВО? Да, существуют, в том числе вероятность прямого военного столкновения России и НАТО, однако степень реалистичности подобных сценариев представляется невысокой, поэтому обсуждать их отдельно не имеет смысла. С высокой вероятностью военный конфликт на Украине завершится именно переговорами, а не военной победой, которой в условиях позиционной войны, длящейся уже без малого три года, добиться уже практически невозможно. По этой причине два вышеописанных сценария представляются наиболее реалистичными.