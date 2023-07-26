Крым становится смертельно опасной для туристов зоной

В последнюю неделю Крымский полуостров стал едва ли не главной мишенью для атак со стороны Украины – в период с 17 по 24 июля Крым подвергался атакам четыре раза, т.
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