Военное обозрение

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Крым становится смертельно опасной для туристов зоной

Крым становится смертельно опасной для туристов зоной

В последнюю неделю Крымский полуостров стал едва ли не главной мишенью для атак со стороны Украины – в период с 17 по 24 июля Крым подвергался атакам четыре раза, т.

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