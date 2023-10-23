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Константинов оценил в 4 трлн рублей сумму претензий водной блокады Крыма

Константинов оценил в 4 трлн рублей сумму претензий водной блокады Крыма

Сумма претензий к Киеву в связи с водной блокадой Крыма составила больше 4 трлн рублей, у властей российского региона в планах подача иска по энергетической блокаде полуострова, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

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