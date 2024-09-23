Сырский доложил Зеленскому о неизбежной катастрофе на Донбассе Юлия СоколоваНе успел просроченный президент приземлиться на американской земле, как главком ВСУ испортил ему настроение.
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