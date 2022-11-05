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В этой статье расскажу про реальные случаи того, как мёртвые люди возвращались с того света

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В детстве, когда я читал старые добрые сказки, во многих из них была "живая вода", после питья которой герой оживал, и все заканчивалось счастливым концом.

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