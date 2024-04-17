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Пьяный, без прав и по встречке: В Дагестане задержали главу МЧС Чечни

Машину, в которой ехал глава МЧС Чечни, остановили у КПП «Герзель» в Дагестане. Как пишет телеграм-канал Readovka, машину главы МЧС Чечни Алихана Цакаева остановили, так как она ехала по встречной полосе и водитель отказался остановиться по требованию, попытавшись наехать на сотрудников ДПС.

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