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Газета.ру

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Ученые СФУ нашли способ выявить редкий вид рака, связанный с загущением крови

Ученые СФУ нашли способ выявить редкий вид рака, связанный с загущением крови

Ученые Сибирского федерального университета совместно со специалистами Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый способ поиска редких мутаций в гене JAK2, связанных с истинной полицитемией.

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