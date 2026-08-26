Ученые СФУ нашли способ выявить редкий вид рака, связанный с загущением крови

Ученые Сибирского федерального университета совместно со специалистами Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый способ поиска редких мутаций в гене JAK2, связанных с истинной полицитемией.
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