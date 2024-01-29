В Кировском районе Крыма пожар охватил кровлю бани

27 января сотрудникам МЧС сообщили, что в селе Золотое Поле Кировского района Крыма вспыхнул пожар.К месту происшествия отправились: дежурное подразделение пожарной части села Приветное и сотрудники ГУ МЧС по Республике Крым.
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