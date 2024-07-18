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Уклонистам придётся не сладко: Какие запреты ждут нежелающих служить

Уклонистам придётся не сладко: Какие запреты ждут нежелающих служить

Выяснилось, с какими ограничениями столкнутся в России уклонисты от воинской службы.Еще в апреле Госдума приняла закон о создании единого реестра военнообязанных и возможности дублировать обычные повестки электронными.

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