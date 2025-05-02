Завтра в Астрахани начинают разъезжать «Фронтовые бригады»

Первые уличные концерты для ветеранов войны и тружеников пройдут в Кировском районе города. Накануне 9 мая в Астраханской области проходит ставшая уже традиционной акция «Фронтовые бригады», когда творческие исполнители поздравляют с праздником ветеранов, тружеников тыла и «детей войны» и проводят для них импровизированные концерты во дворах жилых домов.